Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Записи про народження, шлюб та зміну імені знову доступні у Дії

08:57 13.01.2025 |

Україна

 

У застосунку "Дія" знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення і зміну імені. Про це повідомляє пресслужба застосунку.

Українцям знову доступні такі документи, як:

→ свідоцтво про народження;

→ свідоцтво про шлюб;

→ свідоцтво про розлучення;

→ свідоцтво про зміну імені.

"Ховайте паперові документи на поличку, у "Дії" знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він запропонував користувачам заходити у застосунок і перевіряти наявність відновлених даних.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2841
  0,0016
 0,00
EUR
 1
 43,5738
  0,0144
 0,03

Курс обміну валют на 10.01.25, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1317  0,06 0,14 42,9857  0,16 0,37
EUR 43,5109  0,01 0,02 44,4261  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на 10.01.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,02 0,06 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес