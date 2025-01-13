Записи про народження, шлюб та зміну імені знову доступні у Дії

У застосунку "Дія" знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення і зміну імені. Про це повідомляє пресслужба застосунку.

Українцям знову доступні такі документи, як:

→ свідоцтво про народження;

→ свідоцтво про шлюб;

→ свідоцтво про розлучення;

→ свідоцтво про зміну імені.

"Ховайте паперові документи на поличку, у "Дії" знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він запропонував користувачам заходити у застосунок і перевіряти наявність відновлених даних.