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Записи про народження, шлюб та зміну імені знову доступні у Дії
08:57 13.01.2025 |
У застосунку "Дія" знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення і зміну імені. Про це повідомляє пресслужба застосунку.
Українцям знову доступні такі документи, як:
→ свідоцтво про народження;
→ свідоцтво про шлюб;
→ свідоцтво про розлучення;
→ свідоцтво про зміну імені.
"Ховайте паперові документи на поличку, у "Дії" знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він запропонував користувачам заходити у застосунок і перевіряти наявність відновлених даних.
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