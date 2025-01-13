Влада Києва вимагає від Кабміну втрутитися у зв'язку з передачею під забудову земель столичного Ботсаду ім.Гришка

Міська влада Києва виступає за втручання Кабінету міністрів України в ситуацію з передачею Національною академією наук України землі Національного ботанічного саду імені Гришка в столиці забудовнику, аби не допустити забудови земель природно-заповідного фонду, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Міська влада вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка. І зробити все, щоб упорядкувати його територію. Нагадаю, раніше Київ звертався до Національної академії наук, якій належить ботсад, передати його в управління міста. Однак НАН відмовилася від пропозиції і згодом передала ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику. Попри те, що будівництво в природно-заповідному фонді заборонено законом", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Київ пропонував упорядкувати парк, оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані. «Київ, який за останні 10 років створив кілька сотень нових зелених зон - парків і скверів, і оновив багато старих - готовий узяти в управління територію ботсаду, відремонтувати і відновити перлину столиці", - наголосив Кличко.

Раніше Державна аудиторська служба України повідомила, що всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду на вул.Садово-Ботанічній (кол.Тімірязєвській), 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди, згідно з якою передбачалося зведення житлових і нежитлових будівель, частину яких мав отримати ботсад. За минулі шість років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду. Водночас, за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів і ґрунт) на 2,6 млн грн.

У релізі підкреслюється, що Національний ботанічний сад ім.Гришка входить до природно-заповідного фонду України, є об'єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави. Законом "Про природно-заповідний фонд України" (ст. 16) забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов'язаних з його функціонуванням.

Згідно зі звітом Держаудитслужби, загалом Національна академія наук уклала 44 інвестиційні договори і передала приватним інвесторам понад 130 га землі, зокрема 116 га землі під забудову в місті Києві.

