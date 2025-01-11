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АНАЛІТИКА

Верховний суд визнав, що надання послуг кальяну в ресторанах є незаконним

23:27 10.01.2025 |

Україна

 

Верховний суд постановив, що надання послуг кальяну в ресторанах у будь-якому вигляді є незаконним.

Про це йдеться в повідомленні суду та його рішенні від 20 грудня 2024 року, передає LIGA.net.

Справа стосувалася позову ТОВ "Ендорфін" проти Держпродспоживслужби, яка наклала на заклад штрафи за надання послуг з приготування кальяну.

Спочатку суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позов закладу. Утім, Верховний суд скасував їхні рішення і постановив, що надання послуг з приготування кальяну вважається стимулюванням продажу тютюнових виробів.

До 2022 року заборона тютюнових виробів у ресторанах стосувалася лише "куріння" (процесу згоряння тютюну), але з 11 липня 2022 року заборона розширена на "вживання та використання". Це закрило юридичну прогалину щодо альтернативних способів споживання тютюну. Тютюн для кальяну підпадає під дію заборон у закладах ресторанного бізнесу, як і звичайний тютюн.

Заборона є абсолютною, поширюється на всі приміщення ресторанів і не має винятків.

За порушення передбачені фінансові санкції в розмірі 30 тис. грн, а за повторне порушення протягом року - 50 тис. грн. У конкретно цій справі на ТОВ "Ендорфін" наклали штраф 120 тис. грн.
 

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