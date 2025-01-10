В Україні можуть запровадити нову систему оповіщення про загрози. Наразі її тестують в Черкаській області.

Про це РБК-Україна повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.

"У Черкаській області розпочало тестування нової системи оповіщення про загрози. Триватиме вивчення модернізованої системи протягом тижня", - розповіла вона.

За словами Реви, від того, наскільки ефективними будуть результати, прийматиметься рішення про впровадження нової системи оповіщення спочатку як пілотні проєкти в окремих регіонах з перспективою поширення на всю територію країни.

"Якщо ж фахівці зафіксують збої в роботі, то, звісно, будуть допрацьовувати програму", - додала прес-офіцер.

У чому відмінність нової системи оповіщення від старої

Як повідомлялось, у Черкаській області змінили підхід до оголошення повітряної тривоги. Це дозволить покращити роботу підприємств та організацій.

Відмінність роботи нової системи оповіщення від старої, як пояснювали в ОВА, полягає в тому, що під час можливого обстрілу дронів повітряну тривогу будуть вмикати по районах.

Тобто сигнал отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.