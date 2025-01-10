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АНАЛІТИКА

В Україні почали частіше судити за шахрайство

16:54 10.01.2025 |

Україна

 

Кожне четверте відкрите кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу "Шахрайство" доходило до суду у 2024 році (загалом 15 607 справ), тоді як у 2022 та 2023 роках на розгляд суду потрапляли лише 18% відкритих проваджень. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Генеральної прокуратури.

Загалом було відкрито 64 978 кримінальних проваджень за статтею про шахрайство минулого року, що на 21% менше, ніж 2023 року, коли було відкрито рекордну кількість таких справ - 82 609.

Динаміка скорочення відкритих проваджень зберігалася протягом усього року. Якщо в першому кварталі в середньому відкривали близько 8000 проваджень про шахрайство на місяць, то в останньому - лише 3300.

Кількість відкритих проваджень у 2024 році все ще у 2,7 раза перевищує річні показники до початку повномасштабної війни, зазначають в Опендатаботі.

В Україні почали частіше судити за шахрайство
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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