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АНАЛІТИКА

Мін'юст відновлює роботу ЄДР, одного з основних державних реєстрів, після кібератаки

14:01 09.01.2025 |

Україна

 

Міністерство юстиції з 9 січня відновлює роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після російської кібератаки, яка сталася 19 грудня. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Це дозволяє відновити електронну взаємодію з державними органами - Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Також мають відновити роботу низка онлайн-послуг: безплатний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу, доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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