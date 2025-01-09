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АНАЛІТИКА

Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу паспортів

11:55 09.01.2025 |

Україна

Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу паспортів

 

За підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

За підрахунками укладачів рейтингу, наразі паспорт України, як і раніше, надає безвізовий доступ до 148 країн світу.

Водночас за підсумками року відбулися зміни у переліку країн з найбільшою "силою" паспорта. Одноосібне перше місце у світі за цим показником повернув Сингапур - громадяни цієї країни мають безвізовий доступ до 195 із 227 напрямків у всьому світі, залишивши Японію на другому місці з результатом 193.

На третьому місці опинилася низка європейських країн - Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, а також Південна Корея. Громадяни цих країн мають право подорожувати без віз до 192 країн та територій.

Росія піднялася у рейтингу із 51 на 46 місце, її громадян досі впускають без віз до 116 країн.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року Україна опустилася з 30 на 32 місце у міжнародному рейтингу паспортів. Попри досягнення домовленості про безвізове переміщення з Кенією, М'янмою та Ефіопією, у загальному рейтингу Україна втратила дві сходинки через зміни позицій інших країн в Індексі паспортів світу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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