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В Україні з'явиться ще одне свято, присвячене військовим: коли будуть відзначати
17:39 08.01.2025 |
В Україні з'явилося нове державне свято. Кожного року 3 липня відзначатимуть День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Офісу президента.
Як сказано в указі, з нове свято введено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України,.
"Постановляю установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня," - сказано в указі президента Володимира Зеленського №17.
Варто зазначити, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Тобто верше День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України буде відзначатись у липні цього року.
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