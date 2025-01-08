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АНАЛІТИКА

В Україні з'явиться ще одне свято, присвячене військовим: коли будуть відзначати

17:39 08.01.2025 |

Україна

 

В Україні з'явилося нове державне свято. Кожного року 3 липня відзначатимуть День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Офісу президента.

Як сказано в указі, з нове свято введено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України,.

"Постановляю установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня," - сказано в указі президента Володимира Зеленського №17.

Варто зазначити, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Тобто верше День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України буде відзначатись у липні цього року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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