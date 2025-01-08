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Сайт мін'юсту відновив роботу, частина реєстрів ще в процесі
14:24 08.01.2025 |
Вебсайт міністерства юстиції України у середу, 8 січня, відновив роботу після масштабної кібератаки Росії 19 грудня. Водночас робота частини держреєстрів ще в процесі відновлення, заявили DW в пресслужбі мін'юстиції.
"Крім тих, що вже запущені, наразі очікуємо відновлення решти реєстрів. Очікуємо найближчим часом запуску ще як мінімум одного реєстра", - зазначили в пресслужбі. Водночас там не уточнили, про який саме держреєстр йдеться. Проте, серед тих, що досі не відновили роботу - зокрема, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Роботу частини держреєстрів відновили
Останній, як запевнив 6 січня народний депутат Ігор Фріс - очільник робочої групи для перевірки причин блокування роботи єдиних та державних реєстрів, "запрацює за декілька днів". Після нього, за даними Фріса, одночасно відновлять роботу реєстр нерухомості, реєстр виконавчих проваджень та реєстр обтяжень рухомого майна.
4 січня в міністерстві юстиції заявили про відновлення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, куди вносяться дані про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть. Крім того, з 5 січня на порталі "Дія" відновили можливість отримати витяги про місце проживання дітей, зимову єПідтримка для дітей, соціальні виплати, включаючи субсидії та допомогу сім'ям з дітьми, а також подати заяву на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.
Раніше міністерство юстиції звітувало про відновлення Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.
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