Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Регулятор пояснив, як буде вимикатися мережа 3G В Україні

15:56 07.01.2025 |

Україна

 

Мобільні оператори в України тестують перехід від 3G до 4G у низці населених пунктів, але вимкнення повільної мережі буде поступовим, а усі абоненти будуть завчасно про це проінформовані.

Про це йдеться у поясненні Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій (НКЕК).

Зазначається, що процес переходу передбачає забезпечення кращого покриття 4G, і полегшення переходу абонентам. Скільки він буде тривати - залежить не тільки від операторів, а і від абонентів. Водночас, наголошується, що ніхто не залишиться без зв'язку.

Люди зі старими "кнопочними" телефонами обслуговуються у мережі 2G. Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки та надсилати/отримувати SMS. Для користувачів старих моделей телефонів нічого не зміниться.

Водночас якщо у місцевості є лише сигнал 3G, то це не означає, що під час переходу абоненти втратять доступ до інтернету. Повільну технологію просто замінять на швидкісну, і поки немає покриття 4G, відключати мережу 3G оператори не будуть.

Якщо SIM-картка не підтримує 4G, то її можна безкоштовно замінити звернувшись в центри обслуговування оператора. При заміні SIM-картка номер залишається незмінним, абоненту слід звернутись до оператора.

Якщо телефон не підтримує 4G, то оператори запевняють, що старі пристрої обмінюватимуть зі знижками на придбання нового.

Важливо, що перехід від 3G мереж на 4G - це в першу чергу про покращення звʼязку для користувачів.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2297
  0,0338
 0,08
EUR
 1
 43,8767
  0,0324
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес