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В Україні з'явиться ще одне свято, вперше відзначатимемо вже у лютому

17:55 06.01.2025 |

Україна

 

Президент України Володимир Зеленський своїм указом встановив День Державної спеціальної служби транспорту. Він відзначатиметься щороку 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

В указі відзначається значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Крім того, президент вказав на виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об'єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави.

ДССТ

Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) - це спеціалізований державний орган виконавчої влади України, який виконує завдання у сфері транспорту, цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та забезпечення функціонування транспортної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій, воєнного стану або особливого періоду.
Основні функції ДССТ:

Розбудова інфраструктури транспорту:

Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання об'єктів транспортної інфраструктури.

Цивільний захист:

* Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.
* Проведення рятувальних та відновлювальних робіт.

Мобілізаційна готовність:

* Підготовка транспортних засобів і шляхів для забезпечення обороноздатності країни.

Військово-транспортні завдання:

* Забезпечення транспортування військових вантажів і військових підрозділів.
* Охорона критично важливих об'єктів транспорту.

Участь у відбудові:

* Відновлення зруйнованих об'єктів транспортної інфраструктури після бойових дій чи стихійних лих.

Організація роботи

ДССТ підпорядковується Міністерству оборони України. Особовий склад служби має військовий статус, і організація виконує як цивільні, так і військові завдання.

Служба була створена для ефективного реагування на виклики в сфері транспорту та оборони. Її основою стали військові формування, які спеціалізувалися на забезпеченні транспортної логістики в умовах особливого періоду.

Ця структура відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного функціонування транспортної системи країни, особливо під час кризи або війни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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