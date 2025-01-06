Фінансові новини
- |
- 06.01.25
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні з'явиться ще одне свято, вперше відзначатимемо вже у лютому
17:55 06.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський своїм указом встановив День Державної спеціальної служби транспорту. Він відзначатиметься щороку 5 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.
В указі відзначається значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.
Крім того, президент вказав на виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об'єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави.
ДССТ
Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) - це спеціалізований державний орган виконавчої влади України, який виконує завдання у сфері транспорту, цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та забезпечення функціонування транспортної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій, воєнного стану або особливого періоду.
Основні функції ДССТ:
Розбудова інфраструктури транспорту:
Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання об'єктів транспортної інфраструктури.
Цивільний захист:
* Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.
* Проведення рятувальних та відновлювальних робіт.
Мобілізаційна готовність:
* Підготовка транспортних засобів і шляхів для забезпечення обороноздатності країни.
Військово-транспортні завдання:
* Забезпечення транспортування військових вантажів і військових підрозділів.
* Охорона критично важливих об'єктів транспорту.
Участь у відбудові:
* Відновлення зруйнованих об'єктів транспортної інфраструктури після бойових дій чи стихійних лих.
Організація роботи
ДССТ підпорядковується Міністерству оборони України. Особовий склад служби має військовий статус, і організація виконує як цивільні, так і військові завдання.
Служба була створена для ефективного реагування на виклики в сфері транспорту та оборони. Її основою стали військові формування, які спеціалізувалися на забезпеченні транспортної логістики в умовах особливого періоду.
Ця структура відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного функціонування транспортної системи країни, особливо під час кризи або війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю: «чорні лебеді» 2025 року за версією Politico
ТОП-НОВИНИ
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
|Онлайн-послуга відстрочки частково відновила роботу в «Резерв+» після атаки
|Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський
|Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Регіони матимуть власні паспорти енергонезалежності
|В Україні з'явиться ще одне свято, вперше відзначатимемо вже у лютому
|Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому - Чернишов
|В «Армії+» з'явиться військове посвідчення: в Міноборони назвали терміни
|В Україні запрацював онлайн-кабінет перевізника
|У системі держреєстрів відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану - Мін'юст
Бізнес
|До позова Ілона Маска проти OpenAI приєднуються великі технологічні інвестори
|Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)