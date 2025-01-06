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В «Армії+» з'явиться військове посвідчення: в Міноборони назвали терміни
11:58 06.01.2025 |
В Україні на 2025 рік заплановано реалізацію військового посвідчення. Документ буде у застосунку "Армія+".
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК Україна з посиланням на її інтерв'ю блогеру Сергію Стерненку.
"Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. І в "Армії+" буде військове посвідчення з фотографією, званням, посадою. Це буде реалізовано, коли ми запустимо єдиний реєстр військовослужбовців", - сказала вона.
За словами Черногоренко, законопроєкт, який дасть змогу запустити відповідний реєстр, вже пройшов два читання у Верховній Раді та чекає на підпис президента.
"Тільки він буде підписаний, ми зробимо цей реєстр. Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення", - резюмувала вона.
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