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У системі держреєстрів відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану - Мін'юст

09:55 06.01.2025 |

Україна

 

У системі державних реєстрів запрацювала Державна реєстрація актів цивільного стану (ДРАЦС): відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану, повідомило Міністерство юстиції України.

"Сьогодні запрацював ще один реєстр - ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть", - ідеться в повідомленні Мін'юсту в телеграмі в суботу.

Повідомляється, що всі документи, які громадяни отримали в паперовій формі під час тимчасового вимкнення реєстру, наразі вносять в електронну систему. "Паперові" свідоцтва залишаються дійсними, а їхні цифрові копії незабаром з'являться в реєстрі.

"Уже завтра відновимо обмін даними з іншими державними органами: Державна податкова служба України, Пенсійний фонд України та Міністерство оборони України. Протягом завтрашньої доби також запрацює і низка онлайн-сервісів, доступних у "Дії". Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років. Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів", - повідомили в Мін'юсті.

Раніше Мін'юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Доступними стали: Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як повідомлялося, 19 грудня було здійснено масштабну атаку на реєстри України. Було зупинено роботу єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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