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Київ збільшив компенсацію за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
14:41 03.01.2025 |
Роботодавці в Києві отримали більше можливостей для створення комфортних умов праці для людей із інвалідністю.
Про це повідомили в Київському міському центрі зайнятості.
Так, розмір компенсації за облаштування робочих місць наразі складає:
* до 120 тис. грн - за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю І групи (15 мінімальних заробітних плат);
* до 80 тис. грн - для працівника з інвалідністю ІІ групи (10 мінімальних заробітних плат).
Кошти можуть бути спрямовані на придбання необхідного обладнання, технічних засобів, адаптацію приміщень для комфортної роботи працівників із інвалідністю.
Наразі програмою вже скористалися 89 столичних роботодавців, які працевлаштували 149 осіб із інвалідністю. Сума компенсацій склала майже 9 млн грн.
Кошти використали на придбання допоміжного обладнання, зокрема підіймачів для крісел, гідравлічних візків, ергономічних меблів, ортопедичних подушок і підставок для ніг, столів із ручним регулюванням висоти.
Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики пропонує розширити субсидії для роботодавців за працевлаштування осіб із інвалідністю, жінок та людей старшого віку.
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