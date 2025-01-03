Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава виплачуватиме ветеранам по 500 гривень на місяць на заняття спортом: Кабмін затвердив експериментальний проєкт

14:31 03.01.2025 |

Україна

 

Кабінет Міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту, який передбачає надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги на оплату занять фізкультурою і спортом у розмірі 1500 гривень на квартал.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 3 січня, погодивши пропозицію Міністерства у справах ветеранів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Крім того, Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту.

"Допомога надаватиметься у розмірі 1 500 гривень один раз на відповідний квартал протягом строку дії експериментального проєкту виключно для придбання у безготівковій формі послуг у юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця за кодом 7941", - уточнив Мельничук.

Кошти на реалізацію проєкту виділять за рахунок бюджетної програми "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0385
  0,0660
 0,16
EUR
 1
 43,3753
  0,2299
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7981  0,07 0,16 42,5046  0,06 0,13
EUR 43,2662  0,22 0,50 44,1015  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,05 0,13 42,0900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес