Держава виплачуватиме ветеранам по 500 гривень на місяць на заняття спортом: Кабмін затвердив експериментальний проєкт

Кабінет Міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту, який передбачає надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги на оплату занять фізкультурою і спортом у розмірі 1500 гривень на квартал.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 3 січня, погодивши пропозицію Міністерства у справах ветеранів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Крім того, Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту.

"Допомога надаватиметься у розмірі 1 500 гривень один раз на відповідний квартал протягом строку дії експериментального проєкту виключно для придбання у безготівковій формі послуг у юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця за кодом 7941", - уточнив Мельничук.

Кошти на реалізацію проєкту виділять за рахунок бюджетної програми "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих".