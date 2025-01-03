Фінансові новини
- |
- 03.01.25
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна займає п'яте місце у глобальному цифровому рейтингу ООН - Федоров
12:38 03.01.2025 |
За п'ять років Україні вдалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102-го на 5-те місце.
Про це в інтерв'ю каналу «Рада» розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
«За п'ять років у цифровому рейтингу ООН Online Service Index, який вимірює прогрес цифрових держав, ми зі 102-го місця піднялися на 5-те. За окремими категоріями, наприклад, «відкриті дані», ми треті у Європі, по залученості громадян у використання цифрових технологій - взагалі перші у світі», - наголосив Федоров.
За його словами, у 2025 році Мінцифри продовжить розвивати цифрову екосистему, зосередившись серед іншого на пришвидшенні цифрової трансформації міністерств та державних установ.
«Ми працюємо над створенням голосового помічника, через якого громадяни зможуть залишати відгуки про різні ситуації, з якими вони стикаються на рівні державних послуг», - сказав міністр.
Ця технологія, яка розробляється на основі штучного інтелекту, дозволить категоризувати озвучену проблему відносно політики, яку формує те чи інше відомство. Відповідальний за напрямок чиновник отримуватиме push-сповіщення через застосунок «Дія.Офіс» і вже реагуватиме на озвучену проблему.
«Ідеально буде потім на основі таких фідбеків від громадян зробити рейтинг цих державних органів», - додав міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна займає п'яте місце у глобальному цифровому рейтингу ООН - Федоров
|В Україні з'явиться онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів: як він буде працювати
|Міноборони назвало терміни реформи ВЛК: перший етап - вже в кінці лютого
|В «Армія+» запустили курс із безпеки в інтернеті для захисту військових від цифрових загроз
|«Пакунок пораненого» почнуть видавати військовим у 2025 р. - заступник міністра оборони
|Бійці вже можуть звертатися по допомогу, - військовий омбудсмен
Бізнес
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року