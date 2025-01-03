Україна займає п'яте місце у глобальному цифровому рейтингу ООН - Федоров

За п'ять років Україні вдалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102-го на 5-те місце.

Про це в інтерв'ю каналу «Рада» розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«За п'ять років у цифровому рейтингу ООН Online Service Index, який вимірює прогрес цифрових держав, ми зі 102-го місця піднялися на 5-те. За окремими категоріями, наприклад, «відкриті дані», ми треті у Європі, по залученості громадян у використання цифрових технологій - взагалі перші у світі», - наголосив Федоров.

За його словами, у 2025 році Мінцифри продовжить розвивати цифрову екосистему, зосередившись серед іншого на пришвидшенні цифрової трансформації міністерств та державних установ.

«Ми працюємо над створенням голосового помічника, через якого громадяни зможуть залишати відгуки про різні ситуації, з якими вони стикаються на рівні державних послуг», - сказав міністр.

Ця технологія, яка розробляється на основі штучного інтелекту, дозволить категоризувати озвучену проблему відносно політики, яку формує те чи інше відомство. Відповідальний за напрямок чиновник отримуватиме push-сповіщення через застосунок «Дія.Офіс» і вже реагуватиме на озвучену проблему.

«Ідеально буде потім на основі таких фідбеків від громадян зробити рейтинг цих державних органів», - додав міністр.