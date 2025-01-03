Фінансові новини
- |
- 03.01.25
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні з'явиться онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів: як він буде працювати
11:51 03.01.2025 |
В Україні з'явиться нова послуга - онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів. Її запроваджено у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у себе в Telegram написав віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За його словами, це цифровий інструмент для відкриття, продовження чи внесення змін до маршрутів без паперів та тривалого очікування.
Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад сім разів. Автобусне сполучення сьогодні є одним з ключових для мобільності громадян.
"Саме тому онлайн-кабінет перевізника - цифрове рішення, що буде не тільки економити перевізнику час та ресурси, а й мінімізує корупційні ризики", - написав Кулеба.
Що відомо про послугу
За інформацією Кулеби, сьогодні перевізникам вже доступна опція "Продовжити маршрут". Це стосується тих пасажирських перевізників, в яких завершується термін дії українського дозволу, та яким потрібно продовжити маршрут для подальшої роботи.
Для цього варто за допомогою кваліфікованого електронного підпису авторизуватись на порталі https://services.dsbt.gov.ua/ та обрати відповідну опцію, внести необхідну інформацію та очікувати рішення.
Позитивне рішення надійде перевізнику в цьому ж кабінету через 10 днів. У випадку, якщо дані потребуватимуть уточнення - перевізник отримає відповідне сповіщення в системі та 5 днів на виправлення помилок.
Невдовзі перевізнику стануть доступні і інші функції, зокрема можливість відкривати маршрут та вносити зміни до чинних маршрутів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна займає п'яте місце у глобальному цифровому рейтингу ООН - Федоров
|В Україні з'явиться онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів: як він буде працювати
|Міноборони назвало терміни реформи ВЛК: перший етап - вже в кінці лютого
|В «Армія+» запустили курс із безпеки в інтернеті для захисту військових від цифрових загроз
|«Пакунок пораненого» почнуть видавати військовим у 2025 р. - заступник міністра оборони
|Бійці вже можуть звертатися по допомогу, - військовий омбудсмен
Бізнес
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року