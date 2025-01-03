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АНАЛІТИКА

В Україні з'явиться онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів: як він буде працювати

11:51 03.01.2025 |

Україна

 

В Україні з'явиться нова послуга - онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів. Її запроваджено у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у себе в Telegram написав віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це цифровий інструмент для відкриття, продовження чи внесення змін до маршрутів без паперів та тривалого очікування.

Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад сім разів. Автобусне сполучення сьогодні є одним з ключових для мобільності громадян.

"Саме тому онлайн-кабінет перевізника - цифрове рішення, що буде не тільки економити перевізнику час та ресурси, а й мінімізує корупційні ризики", - написав Кулеба.

Що відомо про послугу

За інформацією Кулеби, сьогодні перевізникам вже доступна опція "Продовжити маршрут". Це стосується тих пасажирських перевізників, в яких завершується термін дії українського дозволу, та яким потрібно продовжити маршрут для подальшої роботи.

Для цього варто за допомогою кваліфікованого електронного підпису авторизуватись на порталі https://services.dsbt.gov.ua/ та обрати відповідну опцію, внести необхідну інформацію та очікувати рішення.

Позитивне рішення надійде перевізнику в цьому ж кабінету через 10 днів. У випадку, якщо дані потребуватимуть уточнення - перевізник отримає відповідне сповіщення в системі та 5 днів на виправлення помилок.

Невдовзі перевізнику стануть доступні і інші функції, зокрема можливість відкривати маршрут та вносити зміни до чинних маршрутів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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