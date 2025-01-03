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Міноборони назвало терміни реформи ВЛК: перший етап - вже в кінці лютого
23:25 02.01.2025 |
Міноборони розкрило деталі реформи електронного ВЛК, яка проходитиме в три етапи. Перша частина реформи розпочнеться вже наприкінці лютого цього року.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.
Черногоренко розповіла, що нова архітектура реформи буде реалізована в три етапи. Перший етап, за її словами, передбачає повну реалізацію на стороні Міноборони та складається з двох важливих цифрових переваг.
"Перша - можливість сформувати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+". Чому це важливо? Бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в ТЦК і стояти в черзі, щоб отримати папірець. З 28 лютого це піде в історію, бо можна буде зробити це через "Резерв+", - пояснила заступник міністра.
Для тих, хто віддає перевагу паперовому формату, буде збережена можливість отримати направлення у паперовому вигляді.
Другою важливою частиною першого етапу є перехід на електронну форму постанов ВЛК. Черногоренко пояснила, що після оновлення усі постанови будуть фіксуватися в електронному вигляді та направлятися в реєстр Оберіг, що значно спростить процес.
"Наступний етап реформи ми робимо з МОЗ. Це коли людина зможе проходити ВЛК у будь-якому зручному для неї медичному закладі. Ця інформація буде направлятися автоматично до Міноборони та не буде черг та колапсів на ВЛК", - пояснила вона.
За даними заступника міністра, реформа буде реалізована протягом першого півріччя цього року.
Нагадаємо, що раніше ми писали, що Міністерство оборони України анонсувало важливу реформу, яка спростить процедуру отримання направлення на ВЛК.
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