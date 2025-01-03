В «Армія+» запустили курс із безпеки в інтернеті для захисту військових від цифрових загроз

У застосунку "Армія+" з'явився шостий навчальний курс за темою "Інформаційна стійкість: кібербезпека", який допоможе військовослужбовцям розпізнавати загрози в онлайн-середовищі та підвищити рівень інформаційної безпеки, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Курс складається з двох модулів. Кожен із них містить серію відеоуроків, приклади, практичні поради для військових з інструкціями з налаштування заходів безпеки на персональних пристроях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що курс про кібербезпеку та інформаційну стійкість охоплює такі питання, як розпізнавання фішингових загроз, захист від шкідливого ПЗ та атак із використанням персональних даних, захист особистих пристроїв від загроз, безпечне використання мобільних технологій, правила безпеки в інтернеті, особливості використання месенджерів та електронної пошти і протидія соціальній інженерії.

"Сучасний військовий повинен володіти широким спектром знань і навичок. Новий курс в "Армія+" буде корисний як для командирів, так і особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти їм. Ми продовжуємо розвивати освітній напрям, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямі. Згодом плануємо додати продовження за темою протидії ворожому ІПСО", - наголосив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

По завершенню навчання та складання фінального тесту військовослужбовці отримають сертифікат, що засвідчує успішне проходження курсу.

"Наші військові мають бути захищеними не лише в польових умовах, а й не забувати про дії ворога онлайн. Навчальний блок застосунку "Армія+" розвивається і лише за два місяці розширився до шести курсів. Уже 25 000 військових розпочали навчання, а 6 000 - встигли завершити та отримати сертифікати про успішне проходження. Розвиваємо наших захисників і нарощуємо якісну перевагу над ворогом", - зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Запуск курсу відбувся у співпраці фахівців з комунікацій, кібербезпеки, медіаграмотності Міністерства оборони України, Збройних сил України та компанії Zinc Network за сприяння Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії. Створення навчального блоку в "Армії+" підтримав Офіс ефективного регулювання BRDO.

Раніше в застосунку запустили п'ять курсів: "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах", "Безпілотні системи. Основи БПЛА", "Основи зв'язку на полі бою" і "Психологічна підготовка".