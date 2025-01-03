Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В «Армія+» запустили курс із безпеки в інтернеті для захисту військових від цифрових загроз

22:49 02.01.2025 |

Україна

 

У застосунку "Армія+" з'явився шостий навчальний курс за темою "Інформаційна стійкість: кібербезпека", який допоможе військовослужбовцям розпізнавати загрози в онлайн-середовищі та підвищити рівень інформаційної безпеки, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Курс складається з двох модулів. Кожен із них містить серію відеоуроків, приклади, практичні поради для військових з інструкціями з налаштування заходів безпеки на персональних пристроях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що курс про кібербезпеку та інформаційну стійкість охоплює такі питання, як розпізнавання фішингових загроз, захист від шкідливого ПЗ та атак із використанням персональних даних, захист особистих пристроїв від загроз, безпечне використання мобільних технологій, правила безпеки в інтернеті, особливості використання месенджерів та електронної пошти і протидія соціальній інженерії.

"Сучасний військовий повинен володіти широким спектром знань і навичок. Новий курс в "Армія+" буде корисний як для командирів, так і особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти їм. Ми продовжуємо розвивати освітній напрям, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямі. Згодом плануємо додати продовження за темою протидії ворожому ІПСО", - наголосив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

По завершенню навчання та складання фінального тесту військовослужбовці отримають сертифікат, що засвідчує успішне проходження курсу.

"Наші військові мають бути захищеними не лише в польових умовах, а й не забувати про дії ворога онлайн. Навчальний блок застосунку "Армія+" розвивається і лише за два місяці розширився до шести курсів. Уже 25 000 військових розпочали навчання, а 6 000 - встигли завершити та отримати сертифікати про успішне проходження. Розвиваємо наших захисників і нарощуємо якісну перевагу над ворогом", - зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Запуск курсу відбувся у співпраці фахівців з комунікацій, кібербезпеки, медіаграмотності Міністерства оборони України, Збройних сил України та компанії Zinc Network за сприяння Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії. Створення навчального блоку в "Армії+" підтримав Офіс ефективного регулювання BRDO.

Раніше в застосунку запустили п'ять курсів: "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах", "Безпілотні системи. Основи БПЛА", "Основи зв'язку на полі бою" і "Психологічна підготовка".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0385
  0,0660
 0,16
EUR
 1
 43,3753
  0,2299
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7320  0,12 0,30 42,4488  0,06 0,15
EUR 43,4840  0,00 0,00 44,3096  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,05 0,12 42,0400  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес