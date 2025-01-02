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«Пакунок пораненого» почнуть видавати військовим у 2025 р. - заступник міністра оборони
15:52 02.01.2025 |
У рамках підтримки військових у Збройних силах України почнуть видавати "Пакунок пораненого" у 2025 році, повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
"Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави - як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки - "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році", - сказав він в інтерв'ю АрміяInform.
За словами Мельника, також триває робота над розробкою адаптивного одягу для поранених військових і спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовців, що забезпечить зручність і функціональність.
Ще один важливий напрям, як зазначив заступник міністра, покращення системи харчування та впровадження додаткових фінансових стимулів для військових, що підвищить мотивацію і покращить умови служби.
"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього", - додав бригадний генерал юстиції.
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