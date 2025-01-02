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АНАЛІТИКА

Кабмін забрав у Мінстратегпрому контроль над станом бомбосховищ і передав його МВС

09:36 02.01.2025 |

Україна

 

Кабінет Міністрів передав контроль за приведенням об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості до МВС.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідну постанову №1538 від 31 грудня 2024 року оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, з Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості виключено пункт про те, що саме це міністерство "забезпечує координацію та здійснює в межах повноважень контроль за процесом приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення".

Водночас повноваження здійснювати координацію та контроль за процесом приведення таких об'єктів до належного стану замість очільника Мінстратегопрому покладено на міністра внутрішніх справ.

За рішенням уряду, представники МВС також очолюватимуть Координаційний штаб з питань приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належний стан.

Як повідомлялося, у червні 2023 року Кабінет Міністрів визначив на той час міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію та контроль питань, пов'язаних із укриттями та бомбосховищами. Після цього Камишін активно критикував стан укриттів у Києві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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