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АНАЛІТИКА

Зеленський: Сьогодні ми спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом

23:26 30.12.2024 |

Україна

 

У понеділок було ухвалено важливе рішення про спрощення отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною і реалізувати досвід оборони зараз - досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

Також він повідомив, що в застосунку "Армія+" запускається опитування про військового омбудсмена. Президент попросив кожного солдата і кожного офіцера повідомити, якими мають бути пріоритети роботи новопризначеного омбудсмена.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України із захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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