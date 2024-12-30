Кабмін розширив можливості для військових отримати високофункціональні протези

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови про "Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності", які, зокрема, розширюють можливості для військових отримати високофункціональні протези, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Ми прагнемо створити всі необхідні умови, щоб процес отримання протеза був максимально спрощений. Удосконалюючи процедуру, забезпечуючи можливість отримувати інноваційні протези, ми підтримуємо наших захисників і захисниць, які зазнали складних поранень", - заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Зокрема, згідно з повідомленням, тепер учасники бойових дій зможуть отримати високофункціональний протез без проведення первинного протезування, а також у всіх випадках високої ампутації кінцівки або подвійної ампутації.

Також Мінсоцполітики внесло зміни до наказу № 158 від 25.05.2022, в яких підвищило граничну вартість таких протезів для учасників бойових дій. Відтепер, залежно від рівня ампутації, гранична ціна протеза верхньої кінцівки сягає майже 4,3 млн грн, а нижньої кінцівки - до 3,8 млн грн. Крім цього, до наказу внесено зміни, які розширюють доступ до забезпечення виробами підвищеної функціональності, до нього додано протези з електронними модулями керування.

Високофункціональний протез поєднує в собі сучасні технології та інноваційні матеріали, що дають змогу відновити базові функції, а також виконувати складні рухи та дії.