Фінансові новини
- |
- 30.12.24
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін розширив можливості для військових отримати високофункціональні протези
12:34 30.12.2024 |
Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови про "Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності", які, зокрема, розширюють можливості для військових отримати високофункціональні протези, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
"Ми прагнемо створити всі необхідні умови, щоб процес отримання протеза був максимально спрощений. Удосконалюючи процедуру, забезпечуючи можливість отримувати інноваційні протези, ми підтримуємо наших захисників і захисниць, які зазнали складних поранень", - заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
Зокрема, згідно з повідомленням, тепер учасники бойових дій зможуть отримати високофункціональний протез без проведення первинного протезування, а також у всіх випадках високої ампутації кінцівки або подвійної ампутації.
Також Мінсоцполітики внесло зміни до наказу № 158 від 25.05.2022, в яких підвищило граничну вартість таких протезів для учасників бойових дій. Відтепер, залежно від рівня ампутації, гранична ціна протеза верхньої кінцівки сягає майже 4,3 млн грн, а нижньої кінцівки - до 3,8 млн грн. Крім цього, до наказу внесено зміни, які розширюють доступ до забезпечення виробами підвищеної функціональності, до нього додано протези з електронними модулями керування.
Високофункціональний протез поєднує в собі сучасні технології та інноваційні матеріали, що дають змогу відновити базові функції, а також виконувати складні рухи та дії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
|США нададуть Україні $15 мільярдів із доходів від заморожених російських активів - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Київстар» уклав угоду зі Starlink про впровадження в Україні технології Direct to Cell
|Кабмін розширив можливості для військових отримати високофункціональні протези
|Кабмін затвердив механізм оформлення посвідки на проживання для іноземців, які допомагають Силам оборони
|Скільки фейкових інвалідностей скасували після скандалу в МСЕК: відповідь Ляшка
|Україна впроваджує держстандарт допомоги особам з ігровою залежністю
|У ЗСУ презентували єдину інформаційну платформу «На зв'язку» для захисників та їхніх родин
Бізнес
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності