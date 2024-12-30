Кабмін затвердив механізм оформлення посвідки на проживання для іноземців, які допомагають Силам оборони

Кабінет міністрів України затвердив постанову про затвердження Порядку отримання інформації, необхідної для оформлення подання для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що проєкт постанови було розроблено Міноборони.

"Посилюємо кадровий потенціал Сил оборони, захищаємо іноземців та осіб без громадянства, які підтримують наше військо в боротьбі з російськими загарбниками. Міноборони уточнило підставу для видачі їм посвідки на тимчасове проживання в Україні. Завдяки рішенню уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших допомог. Також ця постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо у районах ведення бойових дій, та спільно із нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом не менше шести місяців", - зазначив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Постанова Кабміну, зокрема, визначає механізм отримання інформації про іноземців або осіб без громадянства, які надають/надають допомогу військовим підрозділам у районах ведення бойових дій, вимоги до звернення іноземця або особи без громадянства (або їх представника), порядок і строки розгляду Міноборони та МВС зазначеного звернення.

Також постанова визначає порядок оформлення командиром військового підрозділу інформаційної довідки, що підтверджує факт надання іноземцем або особою без громадянства допомоги військовим підрозділам, безпосереднє перебування в районах ведення бойових дій, спільну з такими підрозділами участь у виконанні бойових або службових завдань, і механізм направлення в ДМС документів, що є підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання, та повідомлення про це іноземця або особи без громадянства.

Нова підстава для видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які в період дії воєнного стану в Україні надають або надавали допомогу Силам оборони у відбитті російської агресії, передбачена законом від 20.08.2024 № 3897-ІХ.