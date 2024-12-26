Українці за місяць задекларували майже 2 тис. одиниць зброї - МВС

Українці протягом місяця задекларували 1930 одиниць вогнепальної зброї та понад 263 тис. боєприпасів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в МВС України.

"За місяць дії закону про декларування зброї українці задекларували 1930 одиниць вогнепальної зброї та понад 263 тисячі боєприпасів", - поінформували у відомстві.

У МВС упевнені, що кампанія з декларування зброї цивільними вже має гарний результат, українське суспільство розуміє важливість обліку та контролю зброї, адже йдеться про складову безпеки держави та кожного українця.

"Протидія незаконному обігу зброї в умовах повномасштабної війни є складним і багатоетапним завданням, але я впевнений, що ми з ним впораємося", - сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в коментарі агентству.

"Ми розраховуємо на ухвалення українцями свідомого рішення - задекларувати і законно зберігати зброю, а також усвідомлення того, що зброю можна застосовувати тільки проти окупантів, але в жодному разі не в злочинних цілях. Питання безпеки - комплексне і включає не тільки роботу правоохоронців, а й свідомість громадян", - наголосив очільник МВС.