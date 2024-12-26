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АНАЛІТИКА

Метро на Виноградар у Києві планують будувати у кредит

11:40 26.12.2024 |

Україна

 

Київська влада збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар з двома новими станціями. Про це розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю Вечірньому Києву.

"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", - сказав він.

У бюджеті міста на 2025 рік також передбачили певну суму - "невелику, але вона є".

Поки що Автострада, підрядник будівництва метро на Виноградар, виконує підготовчі роботи власним коштом.

Поворозник додав, що у 2025 році місту доведеться компенсувати транспортним підприємствам 11 млрд грн через занадто низьку вартість проїзду.

"Можна порахувати, скільки на ці кошти могло б бути побудовано нових станцій метро, мостів чи інших важливих інфраструктурних об'єктів", - сказав він.

Разом з тим він наголосив, що місто не буде підвищувати вартість проїзду до кінця війни, хоча "у Львові проїзд коштує 25 гривень, і це сприймається нормально".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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