Фінансові новини
- |
- 26.12.24
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Метро на Виноградар у Києві планують будувати у кредит
11:40 26.12.2024 |
Київська влада збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар з двома новими станціями. Про це розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю Вечірньому Києву.
"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", - сказав він.
У бюджеті міста на 2025 рік також передбачили певну суму - "невелику, але вона є".
Поки що Автострада, підрядник будівництва метро на Виноградар, виконує підготовчі роботи власним коштом.
Поворозник додав, що у 2025 році місту доведеться компенсувати транспортним підприємствам 11 млрд грн через занадто низьку вартість проїзду.
"Можна порахувати, скільки на ці кошти могло б бути побудовано нових станцій метро, мостів чи інших важливих інфраструктурних об'єктів", - сказав він.
Разом з тим він наголосив, що місто не буде підвищувати вартість проїзду до кінця війни, хоча "у Львові проїзд коштує 25 гривень, і це сприймається нормально".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
ТОП-НОВИНИ
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Метро на Виноградар у Києві планують будувати у кредит
|«Укрпошта» скоротила терміни доставки до США до 14 днів
|З УПЦ (МП) до ПЦУ перейшли 218 релігійних громад у 2024 році - Держетнополітики
|У залізничних квитках більше немає російської мови
|Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії