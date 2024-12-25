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З УПЦ (МП) до ПЦУ перейшли 218 релігійних громад у 2024 році - Держетнополітики
12:12 25.12.2024 |
У 2024 році з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 218 релігійних громад, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи.
Згідно з відповіддю Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна", від 2018 року, коли було створено Православну церкву України, підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) ПЦУ змінили у 2018 році - дві релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату); у 2019 році - 319 громад; у 2020 році - 30; у 2021 році - 25; у 2022 році - 496; у 2023 році - 471; у 2024 році (станом на 23 грудня) - 218 громад.
Водночас у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій УПЦ (МП).
Як повідомлялося, 21 серпня голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що якщо предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій до нього звернеться з бажанням увійти до Православної церкви України, він запропонує справедливу модель.
20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").
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