З УПЦ (МП) до ПЦУ перейшли 218 релігійних громад у 2024 році - Держетнополітики

У 2024 році з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 218 релігійних громад, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи.

Згідно з відповіддю Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна", від 2018 року, коли було створено Православну церкву України, підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) ПЦУ змінили у 2018 році - дві релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату); у 2019 році - 319 громад; у 2020 році - 30; у 2021 році - 25; у 2022 році - 496; у 2023 році - 471; у 2024 році (станом на 23 грудня) - 218 громад.

Водночас у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій УПЦ (МП).

Як повідомлялося, 21 серпня голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що якщо предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій до нього звернеться з бажанням увійти до Православної церкви України, він запропонує справедливу модель.

20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").