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В Україні відновили послугу перенесення номерів між мобільними операторами
15:47 24.12.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, заявила про відновлення послуги перенесення номерів між мобільними операторами з 23 грудня.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Інформуємо, що наразі потужності розширено, а база даних відновила свою роботу з 23 грудня 2024 року і працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, станом на вечір 23 грудня, було опрацьовано 25 450 заявок щодо перенесення номерів та перенесено 1849 номерів.
Водночас черги при виконанні технологічних процесів відсутні. Зазначається, що всі, хто подав заявку та очікує на перенесення свого номеру, отримає результат найближчим часом.
Як повідомлялося, на початку грудня найбільший мобільний оператор України - "Київстар" - заявив про підвищення в середньому на 25% плати за послуги.
Пізніше оператор Vodafone також попередив про зміну вартості низки своїх тарифів передплати з 24 грудня цього року: їхня вартість зросте на 70-120 грн. Однак уже на наступний день Vodafone вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни в нових тарифах.
Утім, анонс про підвищення тарифів спричинив бум на послугу перенесення номерів між мобільними оператори. Якщо раніше в систему в середньому надходило 4,5 тис. запитів, то 16 грудня 2024 року було зафіксовано збільшення їхньої кількості до 17,01 тис. Через це Нацкомісія у сфері зв'язку повідомила про призупинення послуги через необхідність збільшити пропускну спроможність.
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