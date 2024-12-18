Фінансові новини
- |
- 18.12.24
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЮНЕСКО презентувало рекомендації щодо безбар'єрної реновації музеїв
11:59 18.12.2024 |
ЮНЕСКО, Національна спілка архітекторів України та Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у середу в Києві презентували практичний посібник "Реновація музеїв: архітектура доступності та безпеки".
"Дуже мало є культурних місць, навіть у Києві, які дають доступ до культурного життя, до культурних просторів. Ми зараз говоримо не тільки про фізичний доступ для людей з інвалідністю", - сказала голова Офісу ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі на презентації в Києві в середу.
За її словами, йдеться також і про психічне здоров'я та про роль культури, зокрема, в реінтеграції.
Бардескі також звернула увагу на ту роботу у сфері доступності, яка вже здійснюється в Україні в межах Національної стратегії створення безбар'єрного простору.
Зазначається, що рекомендації є важливим кроком у створенні інклюзивних, доступних і безпечних культурних просторів в Україні, що мають бути безбар'єрними для всіх членів спільноти, зокрема, дітей, осіб з інвалідністю, вагітних жінок, літніх людей і батьків із дитячими візочками.
У фокусі рекомендацій - поліпшення умов зберігання колекцій, підвищення готовності до надзвичайних ситуацій та створення безбар'єрного простору відповідно до міжнародних стандартів з урахуванням історичної цінності цих об'єктів.
Повідомляється, що проєкт спрямований на підтримку Національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та Плану заходів щодо її реалізації.
Посібник є результатом серії семінарів, проведених у межах проєкту ЮНЕСКО, Нацспілки архітекторів України та Нацмузею мистецтв за фінансової підтримки Надзвичайного фонду спадщини ЮНЕСКО (HEF).
Ознайомитися з посібником можна за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС обговорюють відправку миротворців до України: Reuters дізналося ймовірну кількість
ТОП-НОВИНИ
|ВР не підтримала відкликання Бойка з профільного комітету - нардеп
|Україна отримала від ЄС ще 4,1 мільярда євро за програмою Ukraine Facility
|Рахункова палата виявила порушення телеканалу «Рада» на мільйони гривень
|Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Послугою «єМалятко» за чотири роки скористалося понад 600 тисяч українських родин
|ЮНЕСКО презентувало рекомендації щодо безбар'єрної реновації музеїв
|Мінсоцполітики планує повністю цифровізувати всю систему соцпідтримки до кінця 2025 року
|Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах після війни, - Politico
|Перші українки стали водійками екскаватора за програмою перекваліфікації
|Мобільні оператори дозволили змінювати мережу вручну у випадку проблем зі зв'язком
Бізнес
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року
|ЄС інвестує понад $11 мільярдів в альтернативу Starlink Ілона Маска