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АНАЛІТИКА

ЮНЕСКО презентувало рекомендації щодо безбар'єрної реновації музеїв

11:59 18.12.2024 |

Україна

 

ЮНЕСКО, Національна спілка архітекторів України та Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у середу в Києві презентували практичний посібник "Реновація музеїв: архітектура доступності та безпеки".

"Дуже мало є культурних місць, навіть у Києві, які дають доступ до культурного життя, до культурних просторів. Ми зараз говоримо не тільки про фізичний доступ для людей з інвалідністю", - сказала голова Офісу ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі на презентації в Києві в середу.

За її словами, йдеться також і про психічне здоров'я та про роль культури, зокрема, в реінтеграції.

Бардескі також звернула увагу на ту роботу у сфері доступності, яка вже здійснюється в Україні в межах Національної стратегії створення безбар'єрного простору.

Зазначається, що рекомендації є важливим кроком у створенні інклюзивних, доступних і безпечних культурних просторів в Україні, що мають бути безбар'єрними для всіх членів спільноти, зокрема, дітей, осіб з інвалідністю, вагітних жінок, літніх людей і батьків із дитячими візочками.

У фокусі рекомендацій - поліпшення умов зберігання колекцій, підвищення готовності до надзвичайних ситуацій та створення безбар'єрного простору відповідно до міжнародних стандартів з урахуванням історичної цінності цих об'єктів.

Повідомляється, що проєкт спрямований на підтримку Національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та Плану заходів щодо її реалізації.

Посібник є результатом серії семінарів, проведених у межах проєкту ЮНЕСКО, Нацспілки архітекторів України та Нацмузею мистецтв за фінансової підтримки Надзвичайного фонду спадщини ЮНЕСКО (HEF).

Ознайомитися з посібником можна за посиланням.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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