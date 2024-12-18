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Перші українки стали водійками екскаватора за програмою перекваліфікації
09:36 18.12.2024 |
Перша група з 10 жінок успішно завершила навчання за програмою "Iron Women" та здобула кваліфікацію машиністок екскаватора та водійок навантажувача.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.
"Учасниці проходили теоретичне навчання на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій, а практичні заняття - на базі компанії ETS Group. Протягом місяця водійки опановували в реальних умовах екскаватор та навантажувач, серед яких перший в Україні електричний фронтальний навантажувач", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що після успішного складання державного іспиту випускниці отримали кваліфікацію машиніста екскаватора 5 розряду та водія навантажувача 4 розряду.
"Відтепер учасниці зможуть працювати на підприємствах видобувної галузі, на різних промислових об'єктах", - зауважила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За словами лідера проєктів Beredskapslyftet Дениса Гордієнка, Reskilling Ukraine вже понад рік реалізує програми перекваліфікації для жінок, а співпраця з Volvo Group дозволила втілити ідею навчання на будівельній техніці.
"Наступного року ми плануємо розширювати навчання, включаючи виробничі спеціальності для жінок, а також продовжувати водійські програми для опанування вантажівки та пасажирського автобуса", - додав він.
Як повідомлялося, програма "Iron Women" реалізується проєктом Reskilling Ukraine у партнерстві з Volvo Group та ETS Group за інформаційної підтримки Міністерства економіки України, а загалом бажання взяти участь у програмі виявили близько 85 жінок.
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