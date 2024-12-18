Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перші українки стали водійками екскаватора за програмою перекваліфікації

09:36 18.12.2024 |

Україна

Перші українки стали водійками екскаватора за програмою перекваліфікації

 

Перша група з 10 жінок успішно завершила навчання за програмою "Iron Women" та здобула кваліфікацію машиністок екскаватора та водійок навантажувача.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.

"Учасниці проходили теоретичне навчання на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій, а практичні заняття - на базі компанії ETS Group. Протягом місяця водійки опановували в реальних умовах екскаватор та навантажувач, серед яких перший в Україні електричний фронтальний навантажувач", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що після успішного складання державного іспиту випускниці отримали кваліфікацію машиніста екскаватора 5 розряду та водія навантажувача 4 розряду.

Перші українки стали водійками екскаватора за програмою перекваліфікації

 

"Відтепер учасниці зможуть працювати на підприємствах видобувної галузі, на різних промислових об'єктах", - зауважила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За словами лідера проєктів Beredskapslyftet Дениса Гордієнка, Reskilling Ukraine вже понад рік реалізує програми перекваліфікації для жінок, а співпраця з Volvo Group дозволила втілити ідею навчання на будівельній техніці.

"Наступного року ми плануємо розширювати навчання, включаючи виробничі спеціальності для жінок, а також продовжувати водійські програми для опанування вантажівки та пасажирського автобуса", - додав він.

Як повідомлялося, програма "Iron Women" реалізується проєктом Reskilling Ukraine у партнерстві з Volvo Group та ETS Group за інформаційної підтримки Міністерства економіки України, а загалом бажання взяти участь у програмі виявили близько 85 жінок.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8271
  0,0868
 0,21
EUR
 1
 43,9143
  0,1079
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5240  0,10 0,24 42,1224  0,08 0,19
EUR 43,7248  0,09 0,20 44,4100  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,06 0,16 41,8500  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес