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Мобільні оператори дозволили змінювати мережу вручну у випадку проблем зі зв'язком
23:46 17.12.2024 |
В умовах військової агресії найбільші українські мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell - з метою безперервності зв'язку для абонентів з сьогоднішнього дня запустили національний роумінг.
Як повідомляється у спільній заяві операторів, наразі національний роумінг працює в тестовому режимі.
"Тобто, при зникненні зв'язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв'язок іншого оператора. Задля надійного функціонування мережі, оператори поступово надаватимуть можливість користуватися цією послугою всім абонентам", - зазначається у повідомленні.
Спочатку національний роумінг буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування в зоні активних бойових дій у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Далі таку можливість планується запровадити у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.
Для абонентів, що користуються мобільним зв'язком на умовах передплати, національний роумінг запрацює найближчим часом.
Підключитись до іншого оператора можна лише вручну:
* Відключити автовибір мережі Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі;
* Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) чи LIFECELL 3. Якщо зареєструватися не вдалось, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
* Перевірити роботу дзвінків та SMS.
У повідомленні уточнюється що наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень по Україні у всіх мобільних операторів.
Водночас підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів, відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг, попереджають оператори зв'язку.
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