Міноборони завершило перший етап створення патронатних служб для підтримки військових ЗСУ та їхніх сімей - Умєров

Міноборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу військовослужбовців у Збройних силах України, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ці підрозділи, більше відомі як патронатні служби, працюватимуть для підтримки військових та їхніх родин, які потребують юридичної, психологічної, медичної та іншої допомоги. Створення патронатних служб - це важливий елемент розвитку довіри між суспільством і військом", - написав міністр у фейсбуці.

Він нагадав, що систему супроводу було запроваджено з 1 жовтня 2024 року за їхньою з головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським ініціативою.

"Уже сьогодні її впроваджено на стратегічному, оперативному й тактичному рівнях у бригадах, полках, флотиліях і окремих батальйонах. "Патронатні служби" також будуть у військових частинах, госпіталях, територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки", - розповів міністр.

Крім того, він зазначив, що триває робота над підготовкою фахівців для цієї служби. У вересні відбувся перший навчальний курс, який буде оновлено та розширено на основі набутого досвіду.

"Завершення першого етапу створення служб соціального супроводу - це важливий крок до посилення соціальної підтримки військових і зміцнення довіри до українського війська. Служити в армії має означати не лише обов'язок, а й упевненість у підтримці держави", - підсумував міністр.