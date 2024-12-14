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В Україні повністю автоматизували надання статусу учасника бойових дій
23:33 13.12.2024 |
Міністерство у справах ветеранів автоматизувало надання статусу учасника бойових дій (УБД). Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.
Зазначається, що відтепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, не залучатимуться до процесу отримання статусу.
"Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше - бере на себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви", - повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подання паперових документів та проходження погоджень. Відтепер відомості про участь у бойових діях будуть вносити уповноважені особи військових частин.
Після надання статусу УБД, захисник або захисниця матимуть можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку "Дія" та користуватися всіма перевагами статусу.
"Важливо, генерація е-Посвідчення у застосунку "Дія" без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року", - додають у Мінветеранів.
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