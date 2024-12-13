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В Україні планують створити національну мережу зарядних станцій для електрокарів
Україна планує створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів. Про це повідомляється у проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міненерго 11 грудня.
На першому етапі (у проєкті вказаний 2026 рік) вона має складатися зі 40 зарядних станцій великої потужності (160+ кВт) та 80 - середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах і на основних автомагістралях країни. Орієнтовна вартість проєкту оцінюється у 1,5 млрд грн, інвестором має стати НАЕК "Енергоатом".
Загалом держава розраховує на створення в Україні розгалуженої інфраструктури зарядних станцій для електромобілів зі співвідношенням не більш ніж п'ять електромобілів на одну точку зарядки. Відстань між зарядними станціями на трасі не повинна буде перевищувати 60 км.
Планується, що до 2032 року не менш як 15% паркомісць будуть обладнані зарядними станціями звичайної потужності. До 2050 року цей показним має збільшитися до 50%.
У далекій перспективі Міненерго збирається вивчити доцільність створення "розумних" доріг для зарядки електромобілів у русі за допомогою передавання електроенергії через індукцію - технологію, яка використовує електромагнітні поля.
За очікуваннями міністерства, частка електротранспорту в Україні до 2050 року становитиме близько 50% від загальної кількості автомобілів в Україні.
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