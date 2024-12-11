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Перший препарат медканабісу може вийти на ринок уже в січні 2025 р.
12:46 11.12.2024 |
Перший препарат на основі медичного канабісу може вийти на український ринок уже в січні 2025 року, прогнозує членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.
"Зараз, наскільки мені відомо, вже в процесі перша реєстрація лікарського засобу. Ми дуже очікуємо, що в грудні це відбудеться. Дуже сподіваємося, що в січні (2025 року - ІФ-У) вже можна буде виписувати реальні ліки на основі медичного канабісу", - сказала вона на пресконференції в Києві в середу.
Стефанишина повідомила про наявність в Україні необхідної нормативної бази для обігу препаратів на основі медканабісу, проте ці препарати досі не представлені на ринку.
"Наразі все є для того, щоб пацієнти сьогодні отримували препарати медичного канабісу, окрім самого медичного канабісу. Тому що, крім регуляторної системи, потрібно, щоб хтось зареєстрував ці ліки в Україні", - зазначила вона.
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