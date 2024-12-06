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В Україні піднімуть штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю
15:57 06.12.2024 |
У ВР розглядають можливість збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
Сума штрафу до 2000 грн, що діє наразі, замала і може зрости в рази.
У коментарі для LIGA.net Шуляк уточнила, що сума штрафу має бути наближена до тих, які діють у країнах ЄС.
"Оскільки ми інтегруємось туди включно і за інфраструктурними стандартами. Зокрема, у тій же Німеччині штраф за паркування в зоні для людей з інвалідністю становить до 370 євро. Це справедливо", - зазначила нардепка.
За її словами, транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу в місцях для паркування. Відтак, ситуація з паркуванням авто у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо - на місцях для паркування людей з інвалідністю.
"Щоб якось виправляти цю ситуацію, у нових державних будівельних нормах, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць при зведенні обʼєктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, подекуди цю норму ігнорують. Відтак - паркомісць недостатньо і люди змушені паркуватися там, де можуть. Наприклад, на місцях, призначених для людей з інвалідністю", - пояснила голова комітету містобудування.
Вона підкреслила, що лагідно вмовляти не порушувати законодавство подекуди не спрацьовує.
"Тому, думаю, є сенс діяти. З евакуаторами спрацювало - люди зрозуміли, що це дорого. Відтак, має спрацювати у випадку паркування на місцях для людей з інвалідністю", - вважає Шуляк.
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