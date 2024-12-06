В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зими

У Патрульній поліції пропонують запровадити штрафи для водіїв за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів.

Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Пропонується 340 грн для легкових автомобілів та 8500 грн для вантажівок і автобусів", - сказав він.

Білошицький додав, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.

"Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4-7 градусів літня гума вже "дубіє" і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була", - наголосив поліціянт.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

Як повідомлялося, у Патрульній поліції планують відмовитися від терміналів для оплати штрафів водіями на місці. Пілотний проєкт вже запустили у Чернівецькій області.

Нагадаємо, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.