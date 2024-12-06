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АНАЛІТИКА

Понад 600 000 українців змінили оператора з переносом номера

12:16 06.12.2024 |

Україна

 

На 1 грудня послугою перенесення номерів (MNP) з моменту її запуску скористалися 647 845 українців. Такі дані наводить видання Mediasat з посиланням на звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Mobile Number Portability (MNP) - це послуга перенесення номера (переходу абонента) від одного оператора мобільного зв'язку до іншого з повним збереженням номера (тобто всі цифри, разом з кодом оператора, залишаться без змін). Послуга в Україні пропонується абонентам безплатно, а з 1 січня оператори запровадять спільний звуковий сигнал, який сповіщатиме, що ви телефонуєте на перенесений номер.

При цьому майже 70% користувачів (446 915) обирали lifecell, який обігнав Vodafone Україна та «Київстар» з величезним відривом (в цих операторів по 114 509 та 83 331 отримувачів перенесених номерів). Четверте та п'яте місце посіли «ТриМоб» та «Інтертелеком» - 1 552 та 1 538 номерів відповідно.

Понад 600 000 українців змінили оператора з переносом номера

 

Загалом у 2024 році послугою MNP скористалися 251 595 абонентів, в цьому випадку близько 79% (199 481) так само обирали lifecell, 38 097 абонентів перейшли до Vodafone Україна, 13 903 - до «Київстар», 73 до «Інтертелеком» та 41 до «ТриМоб».

Водночас загальна кількість отриманих заяв на послугу перенесення номера становить 1 039 892.

Понад 600 000 українців змінили оператора з переносом номера

 

Нагадаємо, що загальна кількість абонентів трьох найбільших мобільних операторів України склала 51,5 млн користувачів у 2023 році (повних звітів за поточний рік поки не було):

* «Київстар» - 23,9 млн
* Vodafone - 15,9 млн
* Lifecell - 11,7 млн
За матеріалами: ITC.ua
 

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