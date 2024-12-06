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АНАЛІТИКА

Частина українців автоматично отримає тисячу гривень «єПідтримки»

23:44 05.12.2024 |

Україна

 

Україна продовжує реалізацію програми "Зимова єПідтримка". Наразі вже понад 5 млн заявок було подано через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Український прем'єр-міністр нагадав, що до даної програми також долучилась "Укрпошта".

Він зауважив, що через "Дію" вже подано понад 5 мільйонів заявок, а ще 2 мільйони отримають виплати через "Укрпошту".

"Понад 2 млн українців - зокрема отримувачі пенсії та субсидії через "Укрпошту" - автоматично отримують 1000 гривень "Зимової єПідтримки", - розповів Шмигаль.

"Зимова єПідтримка"

Нагадаємо, що цієї осені український президент Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги українцям. Програма "Зимової єПідтримки" буде тривати протягом всієї зими, а кошти виділені на допомогу можна буде використати на комунальні послуги, українські товари або ж задонатити для допомоги військовим.

Як отримати грошову допомогу

Подати заявку на кошти з "Зимової єПідтримки" можна ще з 1 грудня 2024 року. Напочатку заявку можна було подати через додаток "Дія", однак з 4 грудня допомога стала доступною через "Укрпошту".

Заявки приймаються з 1 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року включно.

Детальніше про те, як подати заявку через застосунок "Дія" або через "Укрпошту", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Виділені після подачі заявку кошти будуть зараховані протягом 10 днів. Зауважимо, що кошти, отримані на картку для виплат через застосунок "Дія" чи відділення банків-партнерів, можна використати до 31 грудня 2025 року, а виплати, отримані через "Укрпошту", можна буде використати до 28 лютого 2025 року.

Зауважимо, що програма зимової допомоги не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Раніше Шмигаль пояснив, що буде, якщо заявку подадуть українці, що перебувають за кордоном.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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