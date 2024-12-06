Кабмін запускає програму єКнига: 18-річним подарують по 908 грн

Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск програми єКнига, яка допоможе стимулювати читацьку активність, а також підтримати українське книговидання. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Громадяни України, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть протягом року з дати народження отримати від держави 908 грн на книжки.

Ці гроші можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Послуга буде доступна онлайн через застосунок "Дія".

Для її отримання потрібно:

* Увійти в застосунок "Дія".

* Вибрати послугу "єКнига".

* Відкрити спеціальний рахунок для отримання грошей.

* Після зарахування коштів придбати книги протягом трьох місяців з дня зарахування.

За ці гроші купувати можна книжки лише українською мовою у книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книгарень буде опубліковано на сайтах Дії та Українського інституту книги.

Оплатити придбання книжок карткою єКнига можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки єКнига на сайті книгарні.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.