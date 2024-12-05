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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За кордоном перебуває близько 7,7 мільйона українців - МЗС

13:34 05.12.2024 |

Україна

 

"За інформацією закордонних дипломатичних установ, наразі за кордоном перебувають близько 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона або 69 відсотків - в державах-членах ЄС, у США - близько 880 тисяч, у Канаді - близько 408 тисяч, у Великобританії - близько 200 тисяч громадян України", - повідомили в міністерстві закордонних справ України, відповідаючи на запит DW.

При цьому у відомстві не знають, скільки людей перебуває в РФ, оскільки Україна не має з цією країною дипломатичних відносин.

В українському МЗС також зазначили, що станом на середину листопада 2024 року на консульському обліку (реєстрація дипломатичними відомствами України інформації про проживання громадянина) перебуває понад 400 тисяч громадян України, з яких у державах-членах ЄС - 250 тисяч. Консульський облік є необов'язковим і здійснюється на добровільній основі, пояснили в МЗС. Консульський облік дозволяє оперативно отримувати допомогу від консула, надає можливість брати участь у голосуванні на виборах в іноземних виборчих дільницях.

ООН: Майже 6,8 мільйона українців є біженцями

Водночас біженцями вважаються майже 6,8 мільйона українців по всьому світу, з яких 6,2 перебувають у Європі, підрахувало Управління Верховного комісара ООН

у справах біженців (УВКБ ООН).

В ООН уточнюють, що найбільше біженців перебуває у Німеччині та РФ - понад мільйон осіб, а також у Польщі - трохи менше мільйона. Також майже 3,7 мільйона українців вважаються внутрішньо переміщеними особами всередині країни.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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