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АНАЛІТИКА

В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків

12:30 05.12.2024 |

Україна

 

З 5 грудня 2024 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Гігієнічних вимог до агропродовольчих ринків».

Про це повідомили у міністерстві.

Відповідно до гігієнічних вимог на агропродовольчих ринках заборонено реалізацію:

* харчових продуктів, за відсутності підтвердження їхньої придатності за результатами випробувань (досліджень) акредитованою лабораторією, яка знаходиться на агропродовольчому ринку;

* харчових продуктів, мінімальний термін придатності або граничний термін споживання (дата «вжити до») яких закінчились;

* харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є такими, що швидко псуються, за відсутності холодильного обладнання, що дозволяє забезпечити відповідні температурні режими їх зберігання;

* кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів з м'яса та риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельц, холодець тощо) домашнього виготовлення;

* м'ясних, рибних, молочних, плодоовочевих, плодово-ягідних, грибних консервів домашнього виготовлення;

* зернових і круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів, лікарських рослин;

* зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід.

Зазначається, що оператори агропродовольчих ринків повинні забезпечити належні умови для роботи акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, оскільки функціонування агропродовольчих ринків за відсутності акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи заборонено.
За матеріалами: Економічна правда
 

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