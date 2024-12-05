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АНАЛІТИКА

Три катери для України: на Дунаї підняли прапор на збудованому в Туреччині судні

11:50 05.12.2024 |

Україна

Три катери для України: на Дунаї підняли прапор на збудованому в Туреччині судні

 

На Дунаї розпочав роботу лоцманський катер «Болотін», збудований за підтримки Програми USAID, третій катер будується у турецькому Ізмірі.

Про це у Фейсбуці повідомила Адміністрація морських портів України, передає Укрінформ.

«На початку листопада ДП «АМПУ» отримало катер «Болотін», збудований у Туреччині, у місті Ізмір. Судно спеціально спроєктоване для роботи в умовах закритих гаваней та річок, що забезпечить ефективність лоцманських операцій у портах Дунайського регіону, таких як Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ», - йдеться в повідомленні.

Вчора на судні відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора. Наголошується, що цей катер став символом модернізації української портової інфраструктури, реалізованої завдяки підтримці американських партнерів у межах проєкту USAID «Економічна підтримка України».

Це вже другий лоцманський катер, переданий Україні завдяки співпраці з USAID. Перше судно було збудоване українською компанією «УМС Марин» і передане у травні 2024 року.

«У найближчі місяці очікується прибуття третього катера, який також будується в Ізмірі», - наголосили в АМПУ.

Загалом завдяки системній співпраці з донорами, держпідприємство вже залучило понад 1,56 млрд грн технічної допомоги для модернізації портової інфраструктури, що суттєво підвищує безпеку та ефективність морських операцій.
 

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