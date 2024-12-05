Міноборони спростило облік особового складу: замість журналів один електронний документ

Міністерство оборони України спростило облік особового складу ЗСУ. Тепер замість 12 паперових журналів буде 1 електронний документ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"У Міністерстві оборони України був розроблений та прийнятий наказ №687, який обʼєднує 12 журналів обліку особового складу в один документ", - йдеться у повідомленні.

Для розуміння ситуації Черногоренко пояснила, як цей процес відбувається зараз. Зокрема, відповідальна людина має переписувати дані з інших журналів, щоб мати повну інформацію щодо особового складу.

"Наприклад, приходить п'ять ротних із даними по штатці. І їх треба внести у основний журнал. Але із електронним журналом можна буде внести інформацію швидко і за потреби скоригувати. Замість переписування треба зробити Ctrl+C з Ctrl+V - і готово", - розповідає заступниця міністра.

Вона додала, що для тих підрозділів, де поки немає технічної можливості перейти на електронний формат одразу, передбачено перехідний період до 1 вересня 2025 року.

Також Черногоренко уточнила, які саме журнали було цифровізовано:

* іменний список особового складу;

* книга обліку особового складу;

* іменний список для проведення вечірньої повірки;

* книга штатно-посадового обліку особового складу;

* книга алфавітного обліку особового складу;

* книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

* книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу;

* книга обліку вибулого та прибулого особового складу;

* добова відомість;

* журнал контролю за станом обліку особового складу;

* книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

* добова відомість військової частини на особливий період.

"Міністерство оборони продовжує поступову депаперизацію армії й зменшення бюрократичного навантаження на військових. Ми виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам", - резюмувала вона.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Черногоренко розповіла, що Міноборони додасть до застосунку "Резерв+" нову функцію. Зокрема, штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити онлайн.