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Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету у поїздах «Інтерсіті»
Укрзалізниця збільшила до 2 Гб безплатного трафіку інтернету на швидкості 10 Мб/с у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Інтернет доступний у 16 поїздах "Інтерсіті": 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 "Тарпанах" та 2 українських фірмових швидкісних міжрегіональних поїздах.
З моменту запуску Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" ним скористалися 750 000 пасажирів - фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку перевищив 2,3 петабайта.
Найактивніші користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №741/742 та №777/778 Київ - Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.
В серпні минулого року Укрзалізниця за результатами тендеру уклала договір з фірмою "Вінком Україна" про розгортання Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" за 78,89 млн грн. За умовами договору, бездротовий інтернет має бути встановлений у 16 швидкісних поїздах.
УЗ запустила Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" у вересні цього року.
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