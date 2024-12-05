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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету у поїздах «Інтерсіті»

23:03 04.12.2024 |

Україна, Транспорт

 


Укрзалізниця збільшила до 2 Гб безплатного трафіку інтернету на швидкості 10 Мб/с у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Інтернет доступний у 16 поїздах "Інтерсіті": 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 "Тарпанах" та 2 українських фірмових швидкісних міжрегіональних поїздах.

З моменту запуску Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" ним скористалися 750 000 пасажирів - фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку перевищив 2,3 петабайта.

Найактивніші користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠⁠741/742 та №777/778 Київ - Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

В серпні минулого року Укрзалізниця за результатами тендеру уклала договір з фірмою "Вінком Україна" про розгортання Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" за 78,89 млн грн. За умовами договору, бездротовий інтернет має бути встановлений у 16 швидкісних поїздах.

УЗ запустила Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" у вересні цього року.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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