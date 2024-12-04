ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства

Рішення про визнання української писанки культурним надбанням людства ухвалено на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, повідомляє прес-служба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).

Сесія комітету ЮНЕСКО проходила в столиці Парагваю місті Асунсьйон. Заявку з цього приводу Україна подала спільно з Естонією.

"Це наш спільний успіх, який підтверджує силу нашої єдності. Водночас, агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші художники - носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними", - цитує пресслужба слова міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького.

За його словами, включення української писанки до репрезентативного списку ЮНЕСКО цьому доказ. "Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об'єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність", - зазначив міністр.

Зазначається також, що визнання писанки як культурного надбання людства демонструє усьому світові, що українська культура є невід'ємною частиною світової культури, яка ґрунтується на повазі до творчої різноманітності, та повазі до культури і традицій народу.