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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Міноборони можуть створити послугу трекінгу повістки у «Резерв+»

17:20 03.12.2024 |

Україна

 

Міноборони технічно може створити в застосунку «Резерв+» функцію трекінгу повісток, аби було зручно відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки. Якщо ця ідея буде підтримана урядом, таку функцію буде запроваджено.

Як передає Укрінформ, про це в телеефірі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми бачимо багато запитів від наших бізнесів, компаній, найманих працівників, взагалі від користувачів, що було б добре, якби в Резерв+ можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки - деталі, статус документа тощо. Буває таке, що повістка приходить по пошті, і людина не в курсі, можливо, вона в іншому місті, у відрядженні, у відпустці, і через це можна отримати штраф. Насправді технічно реалізувати такий трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця. І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко», - повідомила Черногоренко.
 

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