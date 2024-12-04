У Міноборони можуть створити послугу трекінгу повістки у «Резерв+»

Міноборони технічно може створити в застосунку «Резерв+» функцію трекінгу повісток, аби було зручно відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки. Якщо ця ідея буде підтримана урядом, таку функцію буде запроваджено.

Як передає Укрінформ, про це в телеефірі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми бачимо багато запитів від наших бізнесів, компаній, найманих працівників, взагалі від користувачів, що було б добре, якби в Резерв+ можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки - деталі, статус документа тощо. Буває таке, що повістка приходить по пошті, і людина не в курсі, можливо, вона в іншому місті, у відрядженні, у відпустці, і через це можна отримати штраф. Насправді технічно реалізувати такий трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця. І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко», - повідомила Черногоренко.