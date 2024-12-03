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АНАЛІТИКА

Отриману 1000 гривень через «Укрпошту» можна буде витратити лише там же

11:58 03.12.2024 |

Україна

 

З 4 грудня оформити "тисячу Зеленського" можна буде через "Укрпошту" - безпосередньо у відділенні або через листоношу.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Водночас, якщо оформити тисячу гривень в "Укрпошті", витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.

Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв'язку.

Крім цього, 1000 гривень від держави можна віддати на благодійність. Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де "немає онлайну" така можливість не передбачена.

Спрямувати кошти можна на спільний фонд "Укрпошти" з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.

Так, "Укрпошта" забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців - пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

Громадяни, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту", автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1000 грн на рахунок клієнта в "Укрпошті" повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

Важливо: кошти не виплачують готівкою. І використати їх можна лише протягом трьох візитів. Візит - це одне обслуговування (спілкування) клієнта з листоношею або співробітником у відділенні.

В межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).

Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до державного бюджету.
За матеріалами: Економічна правда
 

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