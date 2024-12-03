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Отриману 1000 гривень через «Укрпошту» можна буде витратити лише там же
11:58 03.12.2024 |
З 4 грудня оформити "тисячу Зеленського" можна буде через "Укрпошту" - безпосередньо у відділенні або через листоношу.
Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.
Водночас, якщо оформити тисячу гривень в "Укрпошті", витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.
Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв'язку.
Крім цього, 1000 гривень від держави можна віддати на благодійність. Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де "немає онлайну" така можливість не передбачена.
Спрямувати кошти можна на спільний фонд "Укрпошти" з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.
Так, "Укрпошта" забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців - пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.
Громадяни, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту", автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1000 грн на рахунок клієнта в "Укрпошті" повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.
Важливо: кошти не виплачують готівкою. І використати їх можна лише протягом трьох візитів. Візит - це одне обслуговування (спілкування) клієнта з листоношею або співробітником у відділенні.
В межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).
Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до державного бюджету.
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