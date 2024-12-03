Україна збільшила кількість протимінних операторів майже до 70, а саперів - до понад 4 тис. - прем'єр

Кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні на сьогодні сягнула майже 70, а кількість саперів перевищила 4 тис., у країні працюють понад 150 одиниць спеціалізованих протимінних машин, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Другій конференції з протимінної діяльності в Україні.

"Завдяки солідарності партнерів і нашим внутрішнім ресурсам ми повернули в експлуатацію майже 35,5 тис. кв. км нашої землі", - сказав глава уряду.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко уточнила, що з 2023-го до 2024 року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла з шести до 69, саперів - із 1500 до 4021, а важких машин із розмінування - з нуля до 151.

Шмигаль зазначив, що обстеження потенційно забруднених земель є важливим першим напрямом Національної стратегії протимінної діяльності. За його словами, сьогодні потенційно забруднена територія становить близько 129 тис. кв. км.

"Це більше, ніж площа таких європейських країн, як Греція, Болгарія чи Австрія", - зазначив прем'єр.

Важливим напрямом є також залучення міжнародної донорської допомоги, наголосив глава уряду. Він зазначив, що наразі до Коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн-партнерів, а загальний обсяг міжнародної підтримки перевищив $1 млрд.

"Також цінний досвід країн, які свого часу зіткнулися з такою проблемою. В цьому контексті особливо перспективною є взаємодія з Хорватією та Камбоджею", - додав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна ставить завдання нарощувати кількість техніки з розмінування.

"Робимо акцент на локалізації та розвитку власних машин українського виробництва. Закликаємо партнерів замовляти на українських підприємствах виготовлення нових машин. Це буде подвійною допомогою для нашої економіки та нашої безпеки. В Україні існує величезний простір можливостей для апробації новітніх технологій", - зазначив глава уряду.

Шмигаль також заявив, що уряд продовжить програму 100-відсоткової компенсації розмінування агроземель, що формує конкурентний ринок і стимулює операторів працювати швидко й ефективно.