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АНАЛІТИКА

В «Оберіг» стали автоматично вносити дані про чоловіків від 16 років – без відвідування ТЦК та проходження ВЛК

22:56 27.11.2024 |

Україна

 

Чоловіків віком 16-25 років ставлять на облік автоматично - потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд більше немає. Це відбувається в рамках експериментального проєкту, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як повідомила чиновниця, відповідно до постанови Кабміну №932 від 16 серпня 2024 року, реєстр «Оберіг» почали наповнювати даними про чоловіків віком 16-60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК. А тепер відбулися зміни.

Наразі успішно функціонує обмін інформацією між трьома важливими державними реєстрами: «Оберіг», Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби. Такий взаємозв'язок дозволяє створити більш повну та актуальну картину щодо військовозобов'язаних громадян України.

Катерина Черногоренко уточнила, чому проєкт наразі є «експериментальним». За її словами, такий формат дає змогу вирішувати питання, які ще не знайшли чіткого відображення в законодавстві.


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За матеріалами: ITC.ua
 

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