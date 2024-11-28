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В «Оберіг» стали автоматично вносити дані про чоловіків від 16 років – без відвідування ТЦК та проходження ВЛК
22:56 27.11.2024 |
Чоловіків віком 16-25 років ставлять на облік автоматично - потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд більше немає. Це відбувається в рамках експериментального проєкту, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Як повідомила чиновниця, відповідно до постанови Кабміну №932 від 16 серпня 2024 року, реєстр «Оберіг» почали наповнювати даними про чоловіків віком 16-60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК. А тепер відбулися зміни.
Наразі успішно функціонує обмін інформацією між трьома важливими державними реєстрами: «Оберіг», Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби. Такий взаємозв'язок дозволяє створити більш повну та актуальну картину щодо військовозобов'язаних громадян України.
Катерина Черногоренко уточнила, чому проєкт наразі є «експериментальним». За її словами, такий формат дає змогу вирішувати питання, які ще не знайшли чіткого відображення в законодавстві.
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